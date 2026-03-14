Valtellina golf club | la gestione sportiva sempre al Country

Valtellina Turismo, società cooperativa, ha preso in gestione il Valtellina Golf Club, situato a Caiolo, in provincia di Sondrio. La decisione riguarda la gestione sportiva del circolo, che continuerà a operare presso il Country. La società ha assunto il controllo delle attività e delle strutture del club, senza modificare la sede o altri aspetti organizzativi.

Caiolo (Sondrio) – Valtellina Turismo (società cooperativa consortile) è ora al comando del Valtellina Golf Club di Caiolo, ma dal punto di vista sportivo non cambia nulla con l’Associazione sportiva dilettantistica Valtellina Golf Club and Country Club che continuerà ad organizzare corsi, gare e quanto altro sul campo a 18 buche, progettato a metà degli anni ’90 dal designer Fulvio Bani sotto la supervisione dell’architetto Fernando Grattirola e che ha iniziato ufficialmente la sua attività nel maggio 1999. Nato dalla scommessa di un gruppo di sponsor appassionati di golf, il circolo sondriese ha ospitato anche alcuni big, tra i quali un giovanissimo Matteo Manassero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Valtellina golf club: la gestione sportiva sempre al Country Articoli correlati Il Valtellina Golf Club guarda al futuroBanca Popolare di Sondrio - Gruppo BPER e Crédit Agricole Italia, ieri sera hanno siglato un accordo con Valtellina Turismo scarl per la cessione, a... Valtellina golf club, si riparte: "Un patrimonio da valorizzare"Nuova vita al Valtellina Golf Club di Caiolo: ora la struttura sportiva passa a Valtellina Turismo che avrà l’arduo compito di rilanciare un circolo... Altri aggiornamenti su Valtellina golf Temi più discussi: Valtellina Turismo prende in mano il Golf club di Caiolo; Il Valtellina Golf Club guarda al futuro; Valtellina golf club: la gestione sportiva sempre al Country; Nuova vita per il Valtellina Golf Club di Sondrio. Nuova vita per il Valtellina Golf Club di SondrioA Caiolo si prova a invertire la rotta: la proprietà passa a Valtellina Turismo, ente di promozione territoriale. golfando.tgcom24.it Il futuro del Valtellina golf club. Spunta la soluzione MenaggioCaiolo, il sodalizio lariano potrebbe gestire l’impianto che ha accumulato 360mila euro di debiti. L’ex presidente del circolo di Bormio, Tomasi: Se non andrà in porto, sono pronto a farmi avanti. C ... ilgiorno.it Accordo per il futuro del Golf di Caiolo. Banca Popolare di Sondrio – Gruppo Bper e Crédit Agricole Italia cedono gratuitamente a Valtellina Turismo le loro quote nel Valtellina Golf Club per favorire la valorizzazione turistica e sportiva dell’area alle porte di So - facebook.com facebook