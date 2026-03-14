Il Valorugby Emilia, reduce dalla vittoria in Coppa Italia, si prepara a sfidare domani il Biella Rugby Club nella dodicesima giornata di Serie A Elite. La partita si giocherà allo stadio Mirabello e rappresenta un momento importante per le due squadre in classifica. Il match vedrà opposti i giocatori delle due formazioni in un incontro che potrebbe influenzare la posizione in campionato.

Il Valorugby Emilia, fresco della vittoria in Coppa Italia, affronta domani la dodicesima giornata di Serie A Elite contro il Biella Rugby Club allo stadio Mirabello. La classifica è stata ribaltata dalla rinuncia dell’HBS Colorno, spingendo i Diavoli al secondo posto con 37 punti, a un solo punto dal capolista Rovigo. L’evento si svolge domenica 15 marzo alle ore 14.30, ma prima del fischio d’inizio, alle 13.30, verrà inaugurato lo spazio espositivo Mirabello Ovale. Questo nuovo angolo museale raccoglie cimeli, maglie e ricordi degli ottant’anni di storia rugbistica reggiana, celebrando le due Coppe Italia vinte nel 2019 e nel 2026. La situazione competitiva ha subito una scossa improvvisa che va oltre il semplice punteggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valorugby sfida Biella: la classifica ribaltata e il nuovo

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