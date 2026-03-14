valle isarco il carattere della montagna

Nella Valle Isarco, quattordici vitigni danno vita a circa trenta etichette, quasi tutte prodotte con uve monovarietali e poche miscele. La regione conta 135 soci coinvolti nella produzione vinicola. La varietà di uve e la partecipazione degli agricoltori caratterizzano questa zona di montagna, dove il lavoro in vigna e la produzione vinicola rappresentano un elemento centrale.

È la più giovane delle cantine cooperative dell’Alto Adige, essendo nata nel 1961, e raccoglie 135 conferitori che coltivano in totale 150 ettari. La produzione raccoglie tutti i monovarietali della regione, oltre a qualche chicca. Abbiamo assaggiato per voi l’ultima annata di cinque vini della linea Aristos: il Kerner, il Sylvaner, il Grüner Veltliner, il Riesling e il Pinot Nero Come detto, la produzione totale della cooperativa, che in totale vanta 150 ettari vitati, è per lo più dedicata ai vini bianchi, che coprono il 98 per cento del totale, e include tutti gli autoctoni: Kerner, Sylvaner, Riesling, Müller Thurgau, Gewürztraminer, Grüner Veltliner, Pinot Bianco, Pinot Grigio e, tra i rossi, Pinot Nero, Schiava, Lagrein e Zweigelt. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Una selezione di notizie su Valle Isarco

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