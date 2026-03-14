La Cantina Valle Isarco, fondata nel 1961, si trova in un’area alpina e coltiva 150 ettari di vigneti a un’altitudine di circa 1000 metri. La zona è caratterizzata dalla presenza di diorite, una roccia che influisce sulla produzione dei vini. La cantina è una realtà cooperativa che opera in questo territorio.

La Cantina Valle Isarco, realtà cooperativa fondata nel 1961 e situata in un contesto alpino unico, gestisce 150 ettari di vigneti che si estendono fino a mille metri di altitudine. Con una produzione dominata al 98 per cento da vini bianchi e una struttura basata su 135 soci conferitori, l’azienda punta sulla qualità dei monovarietali e su terreni specifici come il cru di Sabiona. L’analisi delle etichette della linea Aristos rivela una ricerca costante di eleganza e profondità aromatica, dove la roccia madre diorite gioca un ruolo fondamentale nel profilo sensoriale dei vini prodotti. Il Terrore Alpino: Quando la Montagna Diventa Vino. L’elevazione rappresenta il fattore distintivo di questa cantina, con vigne che sfiorano i 1000 metri sul livello del mare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle Isarco: 150 ettari a 1000 metri, la diorite crea vini

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