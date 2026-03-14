Valentino Garavani ‘Coeur Royal’ | Analisi Dettagli e Valore

Valentino Garavani presenta la collezione ‘Coeur Royal’, caratterizzata da dettagli ricercati e un design elegante. La linea include vari modelli di calzature e accessori, tutti realizzati con materiali di alta qualità. La collezione viene descritta come un insieme di creazioni che uniscono stile e artigianalità. La notizia è accompagnata da una nota di trasparenza riguardante link di affiliazione e commissioni potenziali.

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