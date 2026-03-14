Un nuovo bracciale firmato Valentino Garavani, chiamato ‘coeur, è stato presentato recentemente. La creazione si aggiunge alla linea di accessori del marchio e presenta dettagli distintivi riconoscibili. La notizia riguarda esclusivamente il prodotto e la sua disponibilità, senza includere informazioni su eventi o personaggi coinvolti. La comunicazione si limita a descrivere l’oggetto e il suo nome.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il cuore rosso di Valentino: smalto, perle e il ‘Vlogo’ inciso. L’estetica del bracciale ‘Coeur Royal’ si fonda su una sintesi perfetta tra la tradizione sartoriale italiana e un linguaggio visivo contemporaneo. Al centro della composizione risiede il pendente a cuore, realizzato in uno smalto rosso lucido che riflette la luce con intensità, incorniciato da un metallo dorato. La scelta cromatica del rosso non è casuale; richiama immediatamente l’iconica tonalità “Valentino Red”, simbolo di passione e audacia nel mondo della moda italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valentino Garavani Bracciale Valentino Garavani ‘coeur: E…

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