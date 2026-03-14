Valentino Garavani Bomber Valentino Garavani ‘chez | Esper…

Valentino Garavani è stato protagonista di un evento legato al lancio di un nuovo modello di bomber. La presentazione si è svolta in un locale di alta moda, attirando l’attenzione di numerosi appassionati e addetti ai lavori. La collezione includeva diverse varianti del capo, tutte caratterizzate dal marchio del designer. La serata si è conclusa senza incidenti o imprevisti.

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