vale la pena lottare per gli iraniani

Il popolo iraniano ha una lunga storia di resistenza e non si arrende facilmente. Recentemente, un autore ha sottolineato come il fondamentalismo religioso rappresenti una minaccia più grave del comunismo per la libertà del paese. La lotta per i diritti degli iraniani continua, alimentata dalla volontà di preservare la propria identità e autonomia.

Il popolo persiano non è mai stato domato. Il libro di uno dei suoi scrittori spiega perché il fondamentalismo religioso che lo opprime è ancora più pericoloso del comunismo. L’Iran non sta perdendo la guerra. Non ci sono i segnali di crollo che si erano verificati in Libia e in Iraq dopo i primi giorni. L’Iran si è preparato per decenni alla guerra ed è in grado di resistere. Se una parte della sua popolazione vuole la libertà dallo Stato islamico anche a costo della morte, è indubbio che un’altra parte sia disposta a combattere per lo Stato islamico fino alla morte. D’altronde, quattro decenni di indottrinamento non possono essere passati invano. 🔗 Leggi su Laverita.info

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