Valdano ha commentato come la Premier League sia diventata un campionato più fisico, con calci d’angolo spesso trasformati in penalty. Nel frattempo, secondo il quotidiano El País, sottovalutare il Real Madrid rappresenta un rischio, anche dopo alcune delusioni. La squadra ha mostrato carattere e determinazione durante la partita contro il City, regalando una serata memorabile.

Secondo El País, sottovalutare il Real Madrid è sempre un rischio. Dopo una serie di delusioni, la squadra ha dimostrato carattere e determinazione, regalando una serata indimenticabile contro il City. Jorge Valdano sottolinea come Valverde, con corsa, forza e tecnica, abbia fatto la differenza, mostrando che la Liga sa unire efficacia e bellezza in campo. Scrive il quotidiano spagnolo: “Sottovalutare il Real Madrid è una cattiva idea. Questa volta il colpo sul tavolo è stato enorme, perché non ce lo aspettavamo. Ci aggrappavamo a cose di ordine antico: all’impegno storico, ai valori essenziali in cui abita l’identità. E deve essere vero che in tutto ciò c’è un potere segreto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Valdano: “la Premier è diventata un calcio sempre più fisico, con i calci d’angolo trasformati in calci di rigore”

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