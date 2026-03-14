Questo fine settimana, Use Rosa Scotti e Use Computer Gross affrontano due trasferte nel campionato di basket. Le ragazze di coach Cioni giocano questa sera alle 16 a Selargius, con la partita trasmessa in diretta sul canale YouTube della società sarda. La squadra di Use Rosa Scotti si prepara per la quartultima giornata di campionato di A2 femminile.

Doppia trasferta questo fine settimana per Use Rosa Scotti e Use Computer Gross. Partiamo dalle ragazze di coach Cioni, che nella quartultima giornata del campionato di A2 femminile saranno di scena stasera alle 16 a Selargius (diretta YouTube sul canale della società sarda). Le padrone di casa seguono ad appena due punti di distanza le biancorosse empolesi. "Selargius è una delle migliori difese del campionato assieme a noi – attacca il tecnico – ci aspetta quindi una partita difficile su un campo per noi tradizionalmente ostico. Le sarde si sono anche rafforzate cambiando la loro straniera. Aijanen noi la ricordiamo bene visto che purtroppo l’anno scorso, con la maglia di Treviso, mise il canestro decisivo per la serie play-off contro di noi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Use, week-end di trasferte. La Scotti in terra sarda

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