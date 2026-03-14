USB Massa | nuova sede in piazza hub per lavoratori

Il sindacato USB Massa-Carrara ha annunciato che la sua nuova sede sarà in Piazza Berlinguer, nel centro di Massa, e il trasferimento avverrà il 31 marzo 2026. La decisione riguarda l'apertura di un nuovo punto di riferimento per i lavoratori e l'organizzazione. La sede attuale resterà operativa fino alla data stabilita.

Il sindacato USB Massa-Carrara ha fissato il trasferimento della sua sede in Piazza Berlinguer, nel cuore di Massa, a partire dal 31 marzo 2026. Questa mossa strategica segna l’evoluzione di un’organizzazione che nasce dalla difesa dei lavoratori atipici e precari, trasformando uno spazio fisico in un hub per assemblee e mutualismo. L’iniziativa risponde alla necessità di uscire dalle stanze chiuse per creare un punto d’incontro reale tra la gente e i lavoratori del territorio apuano. Dal centro storico al nuovo cuore pulsante. La decisione di spostarsi in Piazza Berlinguer non è una semplice traslocazione immobiliare, ma un segnale chiaro sulla direzione presa dall’organizzazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USB Massa: nuova sede in piazza, hub per lavoratori Articoli correlati A Messina un hub per la tecnologia ferroviaria, inaugurata la nuova sede di FS EngineeringFS Engineering, società di ingegneria del Gruppo FS, ha inaugurato oggi la nuova sede di Messina: un presidio operativo sul campo per rendere sempre... Una raccolta di contenuti su USB Massa nuova sede in piazza hub per... Argomenti discussi: Centro città, nuova sede in piazza Berlinguer per Usb Massa-Carrara; BRESCIA: CENTINAIA DI EURO DI MULTA A UN SINDACALISTA USB. NON CI FACCIAMO INTIMIDIRE. Nuova sede in centro città per USB Massa-CarraraMASSA -Riceviamo e pubblichiamo la nota di Usb Massa-Carrara con cui annuncia una nuova ... msn.com