Usa | WSJ 10mld ad amministrazione Trump per mediazione accordo TikTok
Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l’amministrazione Trump riceverà circa 10 miliardi di dollari come parte di un accordo di mediazione con TikTok. L’intesa riguarda una somma significativa destinata ad alcune amministrazioni statunitensi, mentre i dettagli specifici dell’accordo non sono stati resi pubblici. La notizia è stata diffusa oggi da fonti ufficiali.
Milano, 13 mar. (LaPresse) – L’amministrazione Trump riceverà circa 10 miliardi di dollari dagli investitori nell’ambito dell’accordo recentemente concluso per assumere il controllo delle attività statunitensi di TikTok, ottenendo così un’ingente somma per aver mantenuto in vita la popolare app di social media negli Stati Uniti. È quanto riporta il Wall Street Journal che cita alcune fonti secondo cui gli investitori della piattaforma social statunitense hanno accettato di versare al Governo diversi pagamenti multimiliardari. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
Articoli correlati
TikTok, c'è l'accordo definitivo con gli Usa. Trump: "Contento di averla salvata"Si apre un nuovo capitolo nella storia di TikTok che annuncia la conclusione dell'accordo che prevede la cessione delle sue attività negli Stati...
TikTok, accordo sulla cessione del ramo Usa. Trump: “Felice di averla salvata”Roma, 23 gennaio 2026 – TikTok ha annunciato che la sua casa madre cinese ByteDance ha raggiunto un accordo con un gruppo di investitori non cinesi...