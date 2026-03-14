Usa il gigantesco convoglio di Trump arriva al suo golf club di West Palm Beach

Il presidente degli Stati Uniti è arrivato al Trump International Golf Club di West Palm Beach. Qui trascorrerà il fine settimana nella sua villa Mar-a-Lago. Il convoglio è stato avvistato mentre si dirigeva verso la località della Florida. Nessun altro dettaglio sulle attività previste è stato comunicato finora.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato al ‘Trump International Golf Club’ di West Palm Beach, dove trascorrerà il fine settimana nella sua villa Mar-a-Lago. La limousine del tycoon era, come di consueto, accompagnata dal suo impressionante convoglio di suv neri blindati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, il gigantesco convoglio di Trump arriva al suo golf club di West Palm Beach Articoli correlati Ryan Routh condannato all'ergastolo per il tentato omicidio di Donald Trump al golf club di Palm BeachRyan Routh è stato condannato all'ergastolo per il tentato omicidio di Donald Trump. La mail di Epstein e l’incontro a Palm Beach con i “Trump boys” nel 2017La corrispondenza tra Epstein e Nikolic risale al 25 dicembre 2016, a poco più di un mese di distanza dalla prima elezione di Donald Trump a...