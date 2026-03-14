Usa il gigantesco convoglio di Trump arriva al suo golf club di West Palm Beach
Il presidente degli Stati Uniti è arrivato al Trump International Golf Club di West Palm Beach. Qui trascorrerà il fine settimana nella sua villa Mar-a-Lago. Il convoglio è stato avvistato mentre si dirigeva verso la località della Florida. Nessun altro dettaglio sulle attività previste è stato comunicato finora.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato al ‘Trump International Golf Club’ di West Palm Beach, dove trascorrerà il fine settimana nella sua villa Mar-a-Lago. La limousine del tycoon era, come di consueto, accompagnata dal suo impressionante convoglio di suv neri blindati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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