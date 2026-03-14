Usa bombardano Kharg | petrolio a 103 dollari Trump scorta

Gli Stati Uniti hanno effettuato un attacco militare contro l’isola di Kharg, un punto chiave dell’industria petrolifera iraniana, con l’intento di riaprire il passaggio nello Stretto di Hormuz. L’azione ha causato un aumento del prezzo del petrolio, che ha raggiunto i 103 dollari al barile. Nel frattempo, l’ex presidente statunitense ha predisposto una scorta di armi.

Gli Stati Uniti hanno lanciato un’offensiva militare contro l’isola di Kharg, cuore pulsante dell’industria petrolifera iraniana, con l’obiettivo strategico di sbloccare il passaggio nello Stretto di Hormuz. Il presidente Donald Trump ha confermato che i bombardamenti sono stati mirati esclusivamente verso obiettivi militari come depositi di missili e mine, risparmiando deliberatamente le infrastrutture energetiche per evitare un collasso totale del mercato globale. Questa operazione segna un punto di svolta nelle relazioni internazionali, con la Marina americana pronta a scortare le petroliere attraverso lo stretto critico. I prezzi del greggio hanno già toccato la soglia dei 103 dollari al barile, un record non da giugno 2022, generando immediate ripercussioni sui costi dei carburanti e sull’economia mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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