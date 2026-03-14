Uomo ucciso da un colpo di fucile durante una battuta di caccia alla volpe

Un uomo è deceduto questa mattina a Montegranaro a causa di un colpo di fucile che si è attivato accidentalmente durante una battuta di caccia alla volpe. La vittima è stata colpita mentre partecipava all’attività di caccia, condotta da un altro cacciatore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

MONTEGRANARO – Un uomo è morto questa mattina, sabato 14 marzo, a seguito di un colpo di fucile partito accidentalmente dall’arma di un cacciatore impegnato in una battura di caccia alla volpe. Il tragico episodio si è consumato a Montegranaro attorno alle 8. La macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata per Grigorev Vladislav Sergevich, 43 anni, nato in Russia, ma ai medici del 118 corsi sul posto non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso. Le indagini sono in corso e, stando alle prime notizie trapelate, il colpo sarebbe partito accidentalmente dal fucile di un cacciatore di 82 anni. Sempre secondo le prime... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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