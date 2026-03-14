Dopo tre mesi dall’uscita dal programma Uomini e Donne, Nicole Belloni e Flavio Ubirti hanno annunciato la fine della loro relazione. La notizia è stata comunicata pubblicamente senza dettagli aggiuntivi e senza coinvolgere altre persone. Martina Cardamone ha reagito alla separazione, anche lei nota al pubblico, ma non sono stati forniti ulteriori commenti o spiegazioni ufficiali.

Dopo tre mesi dall’uscita da Uomini e Donne arriva la rottura definitiva tra Nicole Belloni e Flavio Ubirti. Tra i commenti c’è stato anche quello di Martina Cardamone, altra corteggiatrice dell’ex tronista che è stata rifiutata alla scelta. Le parole di quest’ultima hanno spinto Nicole a rispondere, alimentando nuove polemiche e accuse reciproche. Rissa sfiorata a U&D: cosa sarà censurato La rottura tra Nicole Belloni e Flavio Ubirti. Poche ore fa Nicole Belloni e Flavio Ubirti, ex protagonisti di Uomini e Donne, hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. La notizia arriva a pochi mesi dalla scelta che li aveva portati a uscire insieme dal programma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, rottura Flavio-Nicole: reagisce Martina Cardamone

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