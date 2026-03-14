uno spettacolo tragicomico sul rapporto tra genitori e figli

Un padre si presenta al pronto soccorso dopo che il figlio adolescente è stato ricoverato a seguito di un incidente. La scena si svolge in un ambiente ospedaliero, con il padre che si presenta in fretta e furia, mentre il personale sanitario si occupa del giovane. La situazione si svolge in modo tempestivo e senza interventi ulteriori, concentrandosi sull'evento di emergenza.

Un padre arriva al pronto soccorso dove il figlio adolescente è stato ricoverato in seguito ad un incidente. Le sue condizioni non sono chiare e l’attesa del padre si trasforma gradualmente in un tragicomico viaggio interiore. Così inizia ’Sfidati di me’, su testo di Paolo Kessisoglu e Giorgio Terruzzi, per la regia di Gioiele Dix, al teatro comunale giovedì 26 marzo in una produzione Amat. Paolo, perché ha deciso di portare in scena questo spettacolo? "Mi sembra che il dialogo tra figli e genitori sia un tema centrale del quale non si parla mai abbastanza. Per farlo abbiamo scelto un registro tragicomico, in cui sarà facile riconoscersi. Ad esempio quando il padre ha in mano il cellulare del figlio e scopre cose che non sa bene come gestire". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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