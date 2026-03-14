Università Ravenna e la Romagna in controtendenza | immatricolazioni in crescita mentre l' Italia cala

Le immatricolazioni alle università di Ravenna e della Romagna sono in aumento per l'anno accademico in corso, mentre in Italia complessivamente si registra una diminuzione. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha diffuso i dati aggiornati fino a febbraio 2026, che sono stati ripresi dal quotidiano economico

"A fronte del calo nazionale, i Campus di Ravenna e della Romagna registrano un aumento che varia dal + 2,5 al + 3,5 con nuovi insediamenti per la ricerca e lo studio" “L'andamento in Italia dei nuovi iscritti denuncia un calo di oltre il 3% riferito all'anno precedente, con una particolare sofferenza che si avverte in discipline come ingegneria, sia civile che industriale, informatica, medicina e formazione linguistica - afferma il presidente di Terminal Container Ravenna Giannantonio Mingozzi -. La tenuta delle materie umanistiche, giuridiche ed economiche consente un qualche sollievo ma preoccupa il calo di quelle lauree che tecnologicamente sono le più richieste nel mondo dell'impresa, dell'occupazione e dei servizi”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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