Università Dante Alighieri nel cda Falcomatà c' è ma la Metrocity no

Nell’ambito dell’università Dante Alighieri si sta procedendo alla scelta del nuovo rettore, dopo le dimissioni di Fulvio Gismondi. Nel consiglio di amministrazione dell’ateneo figura il sindaco di una città, mentre la Metrocity non è rappresentata. La decisione di avviare le procedure per l’elezione è stata annunciata di recente.

L'ex sindaco siede nel consiglio con diritto di voto perché designato dal consorzio e ancora in carica, ma nei fatti la Città Metropolitana non è rappresentata; continua lo scontro sulla gestione Aloi L'università Dante Alighieri avvia il percorso per eleggere il suo nuovo rettore, carica vacante dopo le dimissioni di Fulvio Gismondi. C'è però ancora un ostacolo da superare. L'ateneo risulta privo del regolamento elettorale per la nomina, poiché quello esistente ha subìto gli effetti dell'ordinanza del tribunale che ha disarcionato il precedente cda. Una proposta di regolamento che sostituirà quello “inficiato da omissioni e violazioni di legge” sarà presentata dal presidente Pasquale Basilicata nella seduta del cda della prossima settimana, per l'approvazione all'unanimità da parte del consiglio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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