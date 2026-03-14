Unità spinali al limite anche in Fvg l' assistenza è parzialmente adeguata

In Friuli Venezia Giulia, l’assistenza alle persone con lesioni midollari è definita “parzialmente adeguata” e presenta alcune criticità. La situazione locale è stata analizzata in base ai risultati di una prima indagine nazionale realizzata dal Montecatone Rehabilitation Institute. La rete di servizi e le unità spinali si trovano vicino ai limiti di capacità e copertura, secondo quanto emerso dallo studio.

In Friuli Venezia Giulia, la rete di assistenza per le lesioni midollari riflette le criticità emerse dalla prima indagine nazionale condotta dal Montecatone Rehabilitation Institute. Nonostante la regione sia tra le poche in Italia a vantare strutture d'eccellenza partecipanti allo studio (coinvolte anche Lombardia, Piemonte, Veneto e Marche), il sistema deve fare i conti con un dato nazionale schiacciante: il 73,3 per cento delle unità spinali lavora con un tasso di occupazione superiore al 95 per cento, lasciando pochissimo margine di manovra per i nuovi ingressi. Il nodo centrale per i pazienti, friulani compresi, è il divario tra la fase acuta e quella cronica. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Articoli correlati Unità spinali al limite al limite, anche in Fvg l'assistenza è "parzialmente adeguata"In Friuli Venezia Giulia, la rete di assistenza per le lesioni midollari riflette le criticità emerse dalla prima indagine nazionale condotta dal... Cremonese e Toppetti sull'ex scuola di via Monte Siella: "Sarà parzialmente demolita e adeguata"Arrivano le repliche degli assessori Alfredo Cremonese e Valeria Toppetti in merito alle dichiarazioni del capogruppo del Pd in consiglio Piero... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Unità spinali Discussioni sull' argomento Unità spinali al limite al limite, anche in Fvg l'assistenza è parzialmente adeguata; Biella | A2 al limite distacchi di centesimi. Unità spinali al limite al limite, anche in Fvg l'assistenza è parzialmente adeguataUn'indagine del Montecatone Rehabilitation Institute evidenzia che, pur a fronte di un'ottima gestione acuta, la rete assistenziale del Friuli Venezia Giulia presenta criticità nella gestione cronica ... udinetoday.it L’Unità Spinale fantasma: progettata per 80 pazienti, ne cura meno di 20Allarme in Commissione Sanità dopo l’audizione della FAIP: attese fino a due anni per alcuni interventi e pazienti costretti a curarsi fuori regione. Valle chiede più personale, più posti letto e una ... giornalelavoce.it Unità spinali al collasso, 3 strutture su 4 superano 95% di occupazione. Indagine su 17 centri in Italia, i mielolesi domiciliati sono circa 100mila #ANSA x.com Tornare a casa dopo un ricovero in Unità Spinale significa affrontare una nuova vita. Vestirsi da soli, muoversi in sicurezza, uscire senza paura: gesti quotidiani che diventano sfide. Con il progetto “Unità Spinali: ritrovare l’autonomia” entriamo nei reparti per facebook