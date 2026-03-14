Unimore investe sull' IA il sindacato Ora a Modena un presidio di formazione per i lavoratori

Unimore ha annunciato un investimento nell'intelligenza artificiale con l'apertura di un Hub dedicato. Un presidio di formazione verrà istituito a Modena per i lavoratori, con il coinvolgimento del sindacato Cisl. La struttura si propone di offrire corsi e percorsi di aggiornamento specifici nel campo dell’IA, coinvolgendo direttamente le aziende e i dipendenti locali.

La leader Cisl Papaleo plaude a Unimore. “Può essere scudo per chi è più esposto al ridisegno silenzioso dell’intelligenza artificiale. Non perdiamo questa opportunità” "L'Hub AI di Unimore è una straordinaria opportunità per tutto il territorio, e come Cisl siamo entusiasti di questo progetto. Modena ora può essere un'eccellenza internazionale e, proprio perché crediamo nel suo potenziale, avanziamo una proposta: costruiamo insieme un'alleanza tra Università, imprese e sindacati per fare dell'Hub Unimore anche un presidio attivo per la formazione di chi lavora già oggi. Perché l'AI sta ridisegnando il mercato del lavoro adesso, e nessuno può essere lasciato indietro". 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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