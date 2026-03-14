Unicoop Firenze arrivati a Betlemme gli aiuti toscani per i palestinesi

Da lanazione.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli aiuti raccolti da Unicoop Firenze destinati alla popolazione palestinese sono giunti a Betlemme e vengono distribuiti in queste ore. La consegna è stata effettuata recentemente e le operazioni di distribuzione sono in corso. La consegna si inserisce in un intervento di solidarietà promosso dalla cooperativa toscana. La spedizione fa parte di un'iniziativa di aiuto destinata a supportare i bisogni della popolazione locale.

Firenze, 14 marzo 2026 – Gli aiuti toscani raccolti da Unicoop Firenze per la popolazione palestinese sono arrivati a Betlemme e sono in distribuzione in queste ore. Si tratta di 20 tonnellate di prodotti donati da clienti e soci in occasione della raccolta alimentare dello scorso 13 dicembre in nove punti vendita di Unicoop Firenze. Partiti dalla Toscana, sono giunti a destinazione e i Francescani della Custodia di Terra Santa hanno iniziato la distribuzione alla popolazione in Cisgiordania e a Gaza. La notizia dell’avvio della consegna dei beni è arrivata in queste ore da Padre Ibrahim che oggi è direttore delle diciotto scuole della Custodia di Terra Santa, e da tanti anni collabora con Unicoop Firenze e la Fondazione Il Cuore si scioglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

unicoop firenze arrivati a betlemme gli aiuti toscani per i palestinesi
© Lanazione.it - Unicoop Firenze, arrivati a Betlemme gli aiuti toscani per i palestinesi

Articoli correlati

Arrivati a Betlemme gli aiuti toscani per la popolazione palestineseSono arrivati a destinazione, e sono in distribuzione in queste ore, le 20 tonnellate di prodotti raccolti a dicembre nei punti vendita di Unicoop...

Gaza, 11 palestinesi uccisi ieri da Israele, 3 erano giornalisti: stavano documentando gli aiuti umanitariI tre giornalisti si chiamavano Mohammed Salah Qashta, Abdul Raouf Shaat e Anas Ghneim.

Tutti gli aggiornamenti su Unicoop Firenze

Temi più discussi: Fino al 25 marzo 40% di sconto su oltre 40 prodotti di marca; Così l’abbiamo salvata. E la società li ringrazia; Arrivati a Betlemme gli aiuti toscani per la popolazione palestinese; Quell’uomo mi molesta. La ragazzina di 12 anni si rifugia nella Coop e viene salvata dalla cassiera.

Sono arrivati a Betlemme gli aiuti toscani per la PalestinaGli aiuti donati con la raccolta alimentare dello scorso 13 dicembre in nove punti vendita di Unicoop Firenze, partiti dalla Toscana, sono arrivati a ... gonews.it

Unicoop: i soci al voto per eleggere i rappresentanti delle sezioniSESTO FIORENTINO - Da oggi, 5 marzo, a venerdì 7 marzo, un milione e 180mila soci di Unicoop Firenze sono chiamati a esprimersi per eleggere i nuovi ... piananotizie.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.