unicoop firenze arrivati a betlemme gli aiuti toscani per i palestinesi

Gli aiuti raccolti da Unicoop Firenze destinati alla popolazione palestinese sono giunti a Betlemme e vengono distribuiti in queste ore. La consegna è stata effettuata recentemente e le operazioni di distribuzione sono in corso. La consegna si inserisce in un intervento di solidarietà promosso dalla cooperativa toscana. La spedizione fa parte di un'iniziativa di aiuto destinata a supportare i bisogni della popolazione locale.

Firenze, 14 marzo 2026 – Gli aiuti toscani raccolti da Unicoop Firenze per la popolazione palestinese sono arrivati a Betlemme e sono in distribuzione in queste ore. Si tratta di 20 tonnellate di prodotti donati da clienti e soci in occasione della raccolta alimentare dello scorso 13 dicembre in nove punti vendita di Unicoop Firenze. Partiti dalla Toscana, sono giunti a destinazione e i Francescani della Custodia di Terra Santa hanno iniziato la distribuzione alla popolazione in Cisgiordania e a Gaza. La notizia dell’avvio della consegna dei beni è arrivata in queste ore da Padre Ibrahim che oggi è direttore delle diciotto scuole della Custodia di Terra Santa, e da tanti anni collabora con Unicoop Firenze e la Fondazione Il Cuore si scioglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Sono arrivati a Betlemme, e sono in distribuzione in queste ore, gli aiuti toscani per la popolazione palestinese, raccolti nei punti vendita di Unicoop Firenze. Si tratta di 20 tonnellate di prodotti di prima necessità donati durante la raccolta alimentare organizzat - facebook.com facebook

Da sabato 14 marzo i potranno usufruire della visita guidata gratuita e del biglietto ridotto grazie al contributo di Unicoop Firenze. Prenotazione obbligatoria al link: coopfi.info/malerba x.com