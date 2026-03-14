La Compagnia dei Giovani di Marche Teatro nasce con il sostegno di importanti partner, come Viva Servizi ed Estra - Viva Energia, rappresentati ieri alla presentazione del progetto rispettivamente dal presidente Andrea Dotti e dalla Consigliera Maria Cristina Rossi. Ma a dare il suo prezioso contributo c’è anche una privata cittadina, la signora Nives Bravi, autentica mecenate a cui il Comune e Marche Teatro hanno consegnato una pergamena e la medaglia del Teatro delle Muse. Nell’occasione è stata scoperta, assieme all’assessore alla cultura Marta Paraventi, al presidente Valerio Vico e al direttore di Marche Teatro Giuseppe Dipasquale, una targa, posizionata nel foyer d’ingresso delle Muse, che recita così: "Con riconoscenza alla Signora Nives Bravi per il sostegno all’attività della Compagnia dei Giovani di Marche Teatro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un’altra mecenate per il teatro dorico per sostenere il nuovo progetto: "Anconetani, siate buoni spettatori"

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