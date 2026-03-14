Una valigetta tecnologica per raccogliere denunce
Il Soroptimist Club Valchiavenna ha donato ai carabinieri una valigetta tecnologica chiamata
Il Soroptimist Club Valchiavenna dona ai carabinieri la valigetta " Una stanza tutta per sé. portatile ". Purtroppo in Italia, come del resto in tutto il mondo, la violenza di genere è una piaga dolorosa e odiosa che va estirpata. Per farlo le vittime di violenza devono denunciare, un’azione a volte difficile per tante implicazioni ma che è essenziale per poter poi colpire e punire chi perpetra questa violenza. In quest’ottica, giovedì 12 marzo, presso il ristorante dell’Hotel Conradi, si è tenuto l’incontro istituzionale dedicato al progetto nazionale " Una stanza tutta per sé ", iniziativa promossa dal Soroptimist Valchiavenna in collaborazione con l’Arma dei carabinieri, finalizzata a sostenere e incoraggiare le vittime di violenza di genere nel delicato momento della denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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