Domani si gioca una partita importante tra Recanatese e Castelfidardo, considerata una sfida difficile per entrambe le squadre. Per il Castelfidardo, si tratta di una finale, mentre per la Recanatese potrebbe rappresentare un’occasione di riscatto. Il tecnico Pagliari si dice scettico sulla possibilità di recuperare alcuni giocatori chiave come Mordini, Capanni e Nanapere, gravemente infortunati.

Per il Castelfidardo, quella di domani è una finale, per la Recanatese quasi, dice Pagliari che mostra un cauto pessimismo sulle possibilità di recuperare gli acciaccati Mordini, Capanni e Nanapere. "Stiamo valutando – si limita a dire il tecnico – e sicuramente giocheranno quelli che stanno bene. Non si rischia nulla con il massimo rispetto del gruppo e di quelli che stanno lavorando. La sosta? È stata ben gradita perché dopo una sconfitta come quella subita contro il Pomezia c’era un clima pesante. Gestire situazioni come queste, nonostante la mia esperienza, è sempre difficile ma io sono convinto che questo gruppo ha i mezzi per risollevarsi e non c’è occasione migliore come quella che ci si presenterà domani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una sfida pesantissima. "La Recanatese può risollevarsi. Domani è l’occasione giusta»

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