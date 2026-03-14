una sciatrice italiana di cui sentiremo parlare

Una sciatrice italiana ha ottenuto risultati importanti ai Mondiali juniores, vincendo sia nello slalom gigante che nello speciale. La giovane atleta si è distinta per le sue prestazioni e ha conquistato due medaglie in una sola competizione. La vittoria nello speciale ha attirato l’attenzione su di lei come talento emergente nel panorama dello sci alpino giovanile.

Ai Mondiali juniores Anna Trocker ha vinto lo slalom gigante e soprattutto quello speciale, in cui l'Italia non ha da tempo un'atleta competitiva Negli ultimi tre giorni la sciatrice altoatesina Anna Trocker ha vinto le gare di slalom gigante e di slalom speciale ai Mondiali juniores di sci alpino a Narvik, in Norvegia. I Mondiali juniores sono riservati ad atlete e atleti tra i 15 e i 20 anni; Trocker ne ha compiuti 17 lo scorso dicembre, e ha confermato di essere una sciatrice molto promettente. Ha vinto nelle due cosiddette specialità tecniche dello sci alpino, quelle in cui le porte sono più vicine tra loro, e lo ha fatto sempre con ampio margine sulle avversarie. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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