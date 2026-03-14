Una foto una lettera E il mago ridiede il sorriso all' Airone ferito

Una foto e una lettera hanno permesso di far tornare il sorriso a un airone ferito. L'immagine e il messaggio hanno avuto un ruolo nel ridare speranza a un animale in difficoltà. Nel frattempo, si ricorda che l'Izoard di Coppi al Tour del 1951 non si sarebbe disputato senza l'intervento di Giannetto Cimurri, noto come custode dei muscoli e confidente dei grandi ciclisti italiani.

Quel Tour del 1951 Fausto non lo voleva neanche correre. Pensava di smettere, la morte di suo fratello Serse lo aveva devastato. Lo convinsero ad andare in Francia, ma nella sedicesima tappa conobbe la crisi più profonda della sua vita, arrivò al traguardo di Montpellier vuoto, fuori tempo massimo, quando la festa per il vincitore di tappa era già finita. I francesi sapevano del dramma di Coppi, lo seguivano con gli occhi in silenzio, per fargli sentire un abbraccio. L’unico che poté mettergli davvero un braccio sulle spalle era quel tipo con i pantaloni alla zuava e i capelli ricci. A lui Fausto disse le sole parole della giornata, gli chiese un bagno con acqua e aceto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Una foto, una lettera. E il mago ridiede il sorriso all'Airone ferito Articoli correlati Leggi anche: Salerno, mobilitazione per un airone ferito in via Premuda Airone ferito scompare a Mariconda: scatta l'appello dei volontariÈ caccia all'esemplare di airone guardabuoi (Bubulcus ibis) segnalato in grave difficoltà a Salerno.