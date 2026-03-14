Il teqball è una disciplina che elimina le differenze di genere e mira a essere presente ai Giochi di Brisbane 2032. In questa disciplina, Natalia ha battuto Neymar in una partita. L’immagine si svolge nel 2017, in un giardino di Rio de Janeiro, dove un tavolo curvo, simile a un’opera d’arte moderna, viene utilizzato per giocare.

Immaginate di trovarvi nel giardino di Ronaldinho, a Rio de Janeiro. È il 2017 e c’è un tavolo strano, curvo, che sembra un errore di design o un pezzo di arte contemporanea prestato allo sport. Natalia Guitler è lì, ha appena posato la racchetta da tennis professionistico – una carriera che l’ha portata nel circuito Wta – e sta per scoprire che la sua vita sta per cambiare traiettoria, letteralmente. "Appena ho visto quel rimbalzo ho capito che non era un gioco, era una sfida alla fisica", ha ricordato Natalia in una delle sue prime interviste da professionista della disciplina. Quel momento non ha segnato solo la nascita di una stella, ma l’inizio di una rivoluzione sportiva globale: l’ascesa del Teqball. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Una disciplina che azzera le differenze di genere e punta ad entrare ai giochi olimpici di Brisbane 2032. Teqball, dove Natalia può battere. Neymar

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