Un riconoscimento dal Comune per Alessandro Calista l' agente di polizia ferito negli scontri a Torino

Il sindaco di Pescara ha incontrato e consegnato un riconoscimento a Alessandro Calista, un agente di polizia di 29 anni originario di Catignano. Calista è stato ferito durante gli scontri a Torino avvenuti in occasione di una manifestazione contro la chiusura del centro sociale Askatasuna. L'evento si è svolto nei giorni scorsi e ha visto la presenza del primo cittadino per premiare il poliziotto.

Il sindaco Carlo Masci ha ricevuto a palazzo di città l'agente di polizia originario di Catignano che era rimasto ferito in servizio a seguito di una brutale aggressione durante una manifestazione a Torino Masci, come aveva già annunciato telefonicamente a Calista, ha voluto premiarlo a nome della città consegnandogli una pergamena e una miniatura in 3D della Nave di Cascella. All'incontro hanno preso parte il questore Carlo Solimene e il dirigente della squadra volante Pierpaolo Varrasso. Il sindaco Masci ha lodato Calista come esempio per i giovani, sottolineando l'impegno di chi lavora al servizio dello Stato e della comunità, spesso senza il giusto riconoscimento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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