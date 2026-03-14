Un posto al sole spoiler dal 16 al 20 marzo | Roberto esasperato

Da lunedì a venerdì, su Rai 3, vengono trasmessi nuovi episodi di Un posto al sole, la soap italiana ambientata a Napoli. Nella settimana dal 16 al 20 marzo, il personaggio di Roberto mostra segni di esasperazione, mentre si susseguono diversi colpi di scena che coinvolgono gli altri protagonisti. La trama si sviluppa attraverso eventi che catturano l’attenzione degli spettatori, senza indicare ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Nuova settimana ricca di colpi di scena per Un posto al sole, la storica soap italiana ambientata a Napoli e trasmessa su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 16 al 20 marzo 2026 promettono sviluppi importanti per molti dei protagonisti della serie: il rapporto tra Roberto Ferri e sua figlia Cristina si farà sempre più teso, mentre il comportamento enigmatico di Greta solleverà nuovi interrogativi. Nel frattempo la crisi tra Diego e Ida rischia di precipitare definitivamente e Damiano prosegue le sue indagini sulla banda di ladri. Sullo sfondo, altri personaggi saranno alle prese con scelte delicate, amori complicati e segreti pronti a emergere. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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