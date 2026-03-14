Un fungo per dimenticare la guerra. Dopo quattro anni di conflitto, l’Ucraina affronta anche una crisi nella salute mentale della popolazione, con persone che cercano rifugio in pratiche insolite per sfuggire alla realtà. La guerra ha lasciato tracce profonde nelle vite di molti, portando alcuni a ricorrere a metodi alternativi per gestire il dolore e la paura quotidiana.

Circa un anno dopo l’invasione russa dell’Ucraina, Natalia Soloshenko si è resa conto di aver bisogno di aiuto. Le notizie di morte e distruzione che arrivavano da ogni parte del paese erano diventate incessanti. A Žmerynka, la sua cittadina nell’Ucraina centrale, erano state risparmiate le atrocità di Buca e i bombardamenti di Mariupol, ma le sirene antiaeree si sentivano giorno e notte, costringendo spesso questa insegnante di chimica e biologia delle superiori a interrompere le lezioni e a cercare riparo con i suoi studenti nel rifugio sotterraneo della scuola. Con l’intensificarsi della guerra, Soloshenko si è accorta che stava perdendo la capacità di concentrazione. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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