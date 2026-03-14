Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

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Da calcionews24.com 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in Serie A sono arrivate diverse novità: si sono disputate alcune partite con risultati che hanno modificato la classifica, mentre allenatori e giocatori hanno rilasciato dichiarazioni dopo le gare. Sono stati ufficializzati nuovi acquisti e rinnovi contrattuali, e si sono verificati cambi di formazione in alcune squadre. Le notizie più recenti riguardano anche eventuali sanzioni e aggiornamenti sulle condizioni di alcuni giocatori.

Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di Cordon Riso racconta: «Ecco perché Tonali si è trasferito al Newcastle. Volevo portare via Frattesi dall’Inter, ecco cos’è successo» Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà Infortunio Cremaschi, c’è lesione! L’esito degli esami: il comunicato del Parma Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di Cordon Lewandowski rompe il silenzio sul proprio futuro: «Non ci penso e non ho deciso, sono sincero e vi dico che. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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