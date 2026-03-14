Ultima nevicata della stagione nelle valli | Orobie imbiancate sopra i 1.300 metri

Sabato 14 marzo nelle valli bergamasche si è verificata l'ultima nevicata della stagione, con i fiocchi che sono scesi sopra i 1.300 metri di quota. Nonostante l'avanzare della primavera, la neve ha imbiancato le Orobie, mentre in altre zone della provincia si sono registrate precipitazioni di pioggia. La neve ha coperto le cime e le aree più elevate delle valli bergamasche.

Nonostante la primavera sia ormai alle porte, nelle valli bergamasche è tornata la neve. Mentre in gran parte della provincia scendeva più o meno intensamente la pioggia, sabato 14 marzo i fiocchi sono scesi sopra i 1.300 metri di altitudine in tutto l’arco prealpino. La nevicata al rifugio Parafulmine tra Gandino e il pizzo Formico Il vortice di bassa pressione è collegato alla saccatura nord atlantica estesa dal Mare del Nord alla Francia. In alta quota sono previsti accumuli anche superiori a un metro, ma la quota neve si potrebbe abbassare nelle ore serali. Pioggia in pianura, in città e nelle basse valli. Domenica, 15 marzo, le previsioni meteo parlano di una nuvolosità diffusa in tutta la Bergamasca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Nevicata di Natale nel Torinese: le località imbiancateAlle 20 di mercoledì 24 dicembre la neve è arrivata a Superga, sulla collina di Torino, ma anche a Revigliasco sulla collina di Moncalieri e al Bric... Cielo molto nuvoloso con deboli piogge, neve sopra il 1.300 metriIl meteo a Bergamo per questo sabato 14 marzo ci riserva una saccatura Nord Atlantica che estenderà sua influenza anche alla nostra regione. Una selezione di notizie su Ultima nevicata Temi più discussi: Nevicata in corso sulle montagne del Cuneese: sarà l'ultima della stagione?; Una grande nevicata di fine stagione sulle Alpi: anche oltre mezzo metro di neve fresca nel weekend; Previsioni meteo - Grande nevicata di fine stagione in arrivo sulle Alpi; Inverno troppo mite in pianura, neve in quota ma anche pioggia e solo pochi giorni di gelo. E' cominciata la grande nevicata sulle montagne piemontesi. Sarà l'ultima della stagione?Nevica abbondantemente anche in provincia di Torino. In pianura attesa in 36 ore la pioggia di tutto il mese di marzo, allarme per possibili nubifragi Nevica sulle montagne del torinese, del cuneese e ... msn.com Alto Adige, prima nevicata a fondovalle della stagioneSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it Esattamente 8 anni fa, il 1° marzo 2018, l’ultima nevicata degna di questo nome sulle pianure settentrionali della Toscana. Dopo una breve ma intensa ondata di freddo sul finire di febbraio, aria più mite da ovest raggiunse la Toscana favorendo nevicate inizia - facebook.com facebook