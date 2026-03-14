Udinese-Juventus oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si disputa la partita tra Udinese e Juventus, valida per la 29ª giornata di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti sarà in trasferta a Udine, dove affronta un'avversaria che si è dimostrata complicata per molti team in questa stagione. La sfida si svolgerà in serata e saranno pronti a scendere in campo le probabili formazioni delle due squadre.

Torna in campo oggi 14 marzo, per la 29esima giornata di serie A, la Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri saranno in trasferta in serata a Udine, contro un’Udinese che si è rivelata in questa stagione un duro scoglio per molti avversari. La Juventus va a caccia di tre punti fondamentali per la lotta Champions, anche perché domenica Como e Roma si affronteranno tra di loro e inevitabilmente si toglieranno punti. Non ci sarà ancora Vlahovic, l’attaccante serbo è ormai sulla via del rientro ma non si vogliono correre rischi. L’ipotesi più probabile a questo punto è che possa tornare tra i convocati contro il Sassuolo, ma che possa tornare sul serio in campo solo dopo la sosta per le nazionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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