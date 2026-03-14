Il 14 marzo 2026 alle 15:42 si gioca la partita tra Udinese e Juventus, un incontro che rappresenta l’ultimo test importante prima che Gennaro Gattuso scelga la rosa per le qualificazioni al Mondiale. La sfida si svolge allo stadio di Udine, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo in vista della decisione finale.

Il prossimo 14 marzo 2026, alle ore 15:42, il calcio italiano si prepara a un momento cruciale prima della scelta definitiva di Gennaro Gattuso per le qualificazioni al Mondiale. L’incontro tra Udinese e Juventus in programma questo sabato sera non è solo una partita di Serie A, ma l’ultimo banco di prova per diversi calciatori che mirano alla nazionale italiana. Mentre la squadra bianconera accoglie i visitatori a Udine sotto la guida di Luciano Spalletti, l’attenzione dei selezionatori si concentra su chi avrà il coraggio e la capacità di rappresentare l’Italia contro l’Irlanda del Nord il 26 marzo. La pressione è massima: dopo questa giornata di campionato, il CT annuncerà la rosa ufficiale per lo scontro decisivo contro l’Irlanda del Nord, con la possibilità di accedere alla finale contro Galles o Bosnia-Erzegovina il 31 marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udinese-Juve: l’ultimo banco di prova per la nazionale

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