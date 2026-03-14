Udinese Juve LIVE | squadre al Bluenergy Stadium le scelte ufficiali di Spalletti

Le squadre di Udinese e Juventus sono arrivate al Bluenergy Stadium per la partita valida per la 29ª giornata di Serie A 202526. Spalletti ha comunicato le scelte ufficiali della formazione, mentre la cronaca del match, con sintesi, moviola e tabellino, sarà aggiornata in tempo reale. La gara vede le due squadre affrontarsi in un appuntamento importante del campionato.

di Marco Baridon Udinese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Udine va in scena la sfida tra Udinese e Juventus. Una sfida che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà affrontarsi direttamente Como e Roma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Udinese Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 20.45 Migliore in campo Juve – a fine primo tempo. Udinese Juve 0-0: risultato e tabellino. Udinese (3-5-2): Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Zarraga, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Udinese Juve LIVE: squadre al Bluenergy Stadium, le scelte ufficiali di Spalletti Articoli correlati Formazioni ufficiali Udinese Juve: le scelte di Spalletti per la sfida in programma questa sera al Bluenergy Stadiumdi Redazione JuventusNews24Formazioni ufficiali Udinese Juve, Spalletti scioglie ogni riserva tattica e svela i titolari chiamati a conquistare una... Leggi anche: Sassuolo Juve LIVE: squadre arrivate al Mapei Stadium, le scelte ufficiali di Spalletti Approfondimenti e contenuti su Udinese Juve Temi più discussi: Dove vedere Udinese-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A | Dove vedere Udinese-Juventus - Juventus Football Club; Udinese-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Diretta Udinese-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN. Udinese-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: a che ora e su quale canale vederla in tv, attese le formazioni ufficialiLa diretta live di Udinese-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Udinese-Juventus, le formazioni ufficialiUdinese e Juventus scenderanno in campo nel match del sabato sera per una partita molto delicata che mette di fronte due squadre in posizioni di classifica molto differenti. Per la Juventus la vittori ... fantacalcio.it Udinese-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #UdineseJuventus x.com Diffidati Udinese Juve La lista - facebook.com facebook