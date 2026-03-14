Udinese Juve i pullman delle due squadre sono arrivati al Bluenergy Stadium | FOTO e VIDEO del pre-partita

I pullman di Udinese e Juventus sono arrivati al Bluenergy Stadium, segnando l’inizio delle operazioni pre-partita. Le immagini e i video mostrano chiaramente i veicoli delle due squadre parcheggiati davanti all’impianto, pronti a entrare. La presenza dei mezzi è visibile in diverse foto e clip, mentre i giocatori si preparano per la partita di campionato.

Udinese Juve, i pullman delle due squadre sono arrivati al Bluenergy Stadium: tutte le FOTO e i VIDEO del pre-partita del match di campionato. L’attesa è ormai giunta al termine per l’imminente gara di campionato. La Juventus si prepara a scendere in campo per un appuntamento cruciale della stagione contro l’Udinese. SEGUI IL LIVE DEL MATCH??? #UdineseJuve pic.twitter.comJlZTrKcURY — JuventusFC (@juventusfc) March 14, 2026 Udine? #UdineseJuve pic.twitter.comwrdCynEojI — JuventusFC (@juventusfc) March 14, 2026 I pullman delle due squadre hanno fatto il loro ingresso all’interno della pancia dello stadio. I veicoli hanno varcato i cancelli della struttura, trasportando i giocatori e gli staff tecnici direttamente negli spogliatoi per iniziare le procedure di rito in vista del match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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