Stasera al Bluenergy Stadium si sfidano Udinese e Juventus, due squadre che arrivano con alcuni dati positivi. La Juventus vede in due numeri specifici segnali incoraggianti che potrebbero influenzare la partita, mentre l'Udinese si prepara a scendere in campo con le proprie strategie. La gara è attesa come una delle sfide più interessanti della giornata, con i tifosi pronti a seguire ogni mossa delle due formazioni.

Ci sono due numeri per Udinese Juve che lasciano ben sperare la compagine torinese per il match di questa sera del Bluenergy Stadium. La Juve si approccia alla sfida contro l’Udinese forte di un primato statistico schiacciante. Secondo i dati storici, il club torinese è quello che ha sconfitto più volte i friulani nel massimo campionato italiano. CONTINASSA JUVE LIVE Il bilancio complessivo parla chiaro: 71 successi per i piemontesi, a fronte di 18 pareggi e sole 14 vittorie per la compagine avversaria. Oltre al numero di affermazioni, la squadra guidata da Luciano Spalletti detiene anche il record di reti realizzate contro i bianconeri d’Arancio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Udinese Juve, due dati che lasciano ben sperare la Vecchia Signora per il match del Bluenergy Stadium

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