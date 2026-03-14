Nella partita tra Udinese e Juventus, i bianconeri si sono imposti con un gol di Boga, conquistando così la quarta posizione in classifica. La sfida, valida per la 29ª giornata di Serie A 202526, è stata caratterizzata da un’ottima prestazione di Yildiz, che ha dimostrato grande determinazione. La vittoria è arrivata con una rete decisiva e senza ulteriori episodi di rilievo.

di Andrea Bargione Udinese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Udine va in scena la sfida tra Udinese e Juventus. Una sfida che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà affrontarsi direttamente Como e Roma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Udinese Juve 0-1: sintesi e moviola. FINE PARTITA 91? AMMONITO UDINESE – Cartellino giallo per proteste a Kabasele. 90? DOPPIO CAMBIO JUVE – Dentro David e Kostic, fuori Cambiaso e Yildiz. 5? di recupero 89? AMMONITO KELLY! – Cartellino giallo ai danni di Kelly dopo un fallo su Zaniolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Udinese Juve 0-1: vittoria di corto muso dei bianconeri che tornano 4°! Decide (ancora) Boga ma che partita di Yildiz!

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