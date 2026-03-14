Uccide la compagna a Malaga Marco Romeo è colpevole | indagato anche per il femminicidio di un'altra ex

La giuria popolare del Tribunale di Malaga ha riconosciuto Marco Romeo colpevole di aver ucciso la compagna Paula, accoltellandola 16 volte. Romeo è inoltre indagato per il femminicidio di un’altra ex. La sentenza si basa sulle prove presentate nel processo e sulla testimonianza dei presenti in aula. La decisione è stata comunicata al termine del dibattimento durato diverse settimane.

La giuria popolare del Tribunale di Malaga ha giudicato l'italiano Marco Romeo colpevole di aver ucciso la compagna Paula accoltellandola 16 volte. La pena verrà comunicata nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Femminicidio in Spagna, accoltella e uccide la compagna a Malaga: al via il processo per Marco RomeoRomeo controllava la compagna: le avrebbe impedito anche di andare dal ginecologo in gravidanza. Uccide un 28enne a Rogoredo, si indaga sull’agente “Luca”: l’ipotesi dello pseudonimo usato dal poliziotto indagatoCarmelo Cinturrino avrebbe usato lo pseudonimo di "Luca" per gestire i suoi rapporti nei quartieri di Rogoredo e Corvetto. Altri aggiornamenti su Marco Romeo Discussioni sull' argomento Femminicidio in Spagna, accoltella e uccide la compagna a Malaga: al via il processo per Marco Romeo; Messina accoltella e uccide l’ex compagna | il 67enne confessa dopo il fermo. Femminicidio in Spagna, accoltella e uccide la compagna a Malaga: al via il processo per Marco RomeoAl via il processo per Marco Romeo, il quarantottenne di Nettuno accusato di omicidio premeditato e maltrattamenti nei confronti della sua compagna Paula, morta il 17 maggio 2023 a Torremolinos, Malag ... fanpage.it Marco Gaio Romeo, a processo per due femminicidi in Spagna: «Non era premeditato, è stata legittima difesa». La ricostruzione dei pmÈ iniziato oggi, lunedì 9 marzo, davanti a una giuria popolare a Malaga il processo a Marco Gaio Romeo, falegname italiano di 48 ... msn.com Marco Gaio Romeo, a processo per due femminicidi in Spagna: «Non era premeditato, è stata legittima difesa». La ricostruzione dei pm - facebook.com facebook