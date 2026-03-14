Uccide 2 amici durante una gara di velocità in auto | era stata bocciata 3 volte all'esame di guida
Durante una gara di velocità in auto, un’adolescente ha perso il controllo del veicolo, investendo e uccidendo due studenti. L’incidente si è verificato mentre era alla guida di un’auto che aveva già subito tre bocciature all’esame di guida. La ragazza, che stava partecipando alla corsa, ha causato la tragedia mentre cercava di raggiungere alte velocità.
Un’adolescente perde il controllo dell’auto mentre corre a forte velocità. Nell’incidente investe e uccide due studenti. Condannata a 14 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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