Uccide 2 amici durante una gara di velocità in auto | era stata bocciata 3 volte all'esame di guida

Durante una gara di velocità in auto, un’adolescente ha perso il controllo del veicolo, investendo e uccidendo due studenti. L’incidente si è verificato mentre era alla guida di un’auto che aveva già subito tre bocciature all’esame di guida. La ragazza, che stava partecipando alla corsa, ha causato la tragedia mentre cercava di raggiungere alte velocità.