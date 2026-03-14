Oggi al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara si tiene uno spettacolo dedicato a

Uno dei progetti più originali e visionari, un’opera di Luciano Berio, raramente eseguita, che fu una delle menti musicali più straordinarie del Novecento: questo è Twice Upon, in scena al Teatro Comunale Claudio Abbado Ferrara oggi alle 16 e alle 20. Composto nel 1994, lo spettacolo è pensato per avvicinare i bambini alla musica attraverso un’esperienza diretta e partecipata. Sotto un titolo che richiama il mondo delle fiabe, si cela un laboratorio sonoro collettivo. Sei gruppi di bambini, ciascuno guidato da un musicista professionista, esplorano le quattro dimensioni del suono – altezza, durata, timbro e intensità – utilizzando strumenti accordati e non, la voce e le percussioni corporee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Twice Upon’, la musica diventa fiaba. Un laboratorio collettivo per bimbi

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