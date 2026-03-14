TV Talk | Pierpaolo Spollon Patrizio Rispo e Lillo tra gli ospiti

Mia Ceran conduce nuovamente TV Talk, il programma dedicato all’attualità televisiva in onda ogni sabato alle 15 su Rai 3. Tra gli ospiti di questa puntata ci sono Pierpaolo Spollon, Patrizio Rispo e Lillo, che partecipano alla discussione sul mondo della televisione. La trasmissione è moderata da Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli.

Mia Ceran torna, come ogni sabato, a presidiare il pomeriggio di Rai 3 con un nuovo appuntamento di TV Talk, il programma dedicato all’attualità televisiva in onda alle 15 con Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli. Anticipazioni e ospiti del 14 marzo 2026. La nuova puntata si apre con l’analisi del racconto televisivo del conflitto in Iran, tra le dichiarazioni contraddittorie dei leader e le difficoltà dei media. Mia Ceran ne parlerà con Riccardo Iacona, Klaus Davi e Anna Bisogno. Con Iacona si affronterà anche il lavoro giornalistico di Presadiretta, tornata a raccontare da vicino la situazione nella Striscia di Gaza. Al centro della puntata anche il caso della ‘ famiglia nel bosco ‘, vicenda che da mesi divide opinione pubblica, politica e media. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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