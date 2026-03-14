Tutto su Stella Mccartney Shopping ‘trompe L’oeil Print On’

Una nuova collezione di Stella McCartney dedicata allo shopping presenta il modello ‘trompe l’oeil Print On’, caratterizzato da un design che gioca con effetti visivi sorprendenti. Il capo si distingue per dettagli e stampa che creano un'illusione ottica, attirando l’attenzione di chi cerca capi originali e innovativi. La collezione è stata annunciata attraverso canali ufficiali e include vari accessori e capi d’abbigliamento.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L'arte del 'Trompe L'Oeil': come la stampa riproduce l'icona Falabella La borsa Shopping 'Trompe L'Oeil Print On' di Stella McCartney rappresenta un caso studio eccezionale di design sostenibile che gioca con la percezione visiva. Il cuore del progetto risiede nella tecnica "trompe l'oeil", ovvero "inganno dell'occhio", utilizzata per ricreare l'estetica della celebre icona Falabella su una base in canvas beige. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tutto su Stella Mccartney Shopping ‘trompe L’oeil Print On’ Articoli correlati Leggi anche: Tutto su Stella Mccartney Shopping ‘smc Bananatex®’ Grande Leggi anche: Fendi Pantalone Trompe l’oeil: Eleganza Nera o Investimento? Una selezione di notizie su Stella Mccartney Shopping Temi più discussi: Settimana della Moda di Parigi: le tendenze della sfilata Stella McCartney Autunno-Inverno 2026-2027 - video; A 72 anni Oprah Winfrey rilancia la combo inaspettata con pantaloni cargo e décolletées con tacco; I jeans (e le loro declinazioni) diventano a Parigi il nuovo oggetto del desiderio; Paris Fashion Week 2026: tutti i look più belli dei Vip in prima fila. «Papà è una rockstar»: Stella McCartney celebra in passerella il suo Beatle di casaAlla sfilata di Stella McCartney alla Paris Fashion Week a conquistare la scena è stata una semplice canotta bianca che recita: «My dad is a rockstar». Paul McCartney filma entusiasta dalla prima fila ... vanityfair.it Stella McCartney reinventa lo shopping digitale: arriva Shop with Stella: Winter 2025Settembre è periodi di novità nel mondo della moda. Tra le news del momento, poi, c'è quella di Stella McCartney che lancerà Shop with Stella: Winter 2025, la sua prima esperienza digitale interattiva ... grazia.it VENDÔME LUXURY BAGS. . Gucci, Prada o Stella McCartney Per info Scrivici in Direct o su Whatsapp Visita il nostro sito https://vendomeluxurybags.com/35-milano Acquistiamo e permutiamo le tue borse di lusso. Tutti i nostri articoli sono sott - facebook.com facebook