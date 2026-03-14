Tutto su Stella Mccartney Shopping ‘smc Bananatex®’ Grande

Stella McCartney ha lanciato una nuova linea di prodotti di shopping chiamata ‘smc Bananatex®’, disponibile in diverse varianti di grandi dimensioni. L’azienda ha annunciato che questa collezione si distingue per l’utilizzo di materiali sostenibili e innovativi. L’articolo include anche un disclaimer sulla presenza di link di affiliazione, con la possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per i clienti.

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