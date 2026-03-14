Tutorial GPS 2026 ultimi consigli per inoltrare senza errori l’istanza QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Sabato 14 marzo alle 14 | 30

Sabato 14 marzo alle 14:30 si terrà un question time con Cozzetto di Anief, trasmesso in diretta. Fino a lunedì 16 marzo, insegnanti e aspiranti potranno inserire o aggiornare la propria candidatura nelle GPS, le graduatorie provinciali per le supplenze. È importante rispettare le scadenze e seguire le istruzioni per evitare errori nell’inoltro delle istanze.

Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Aggiornamento GPS 2026, i consigli giusti per inoltrare senza errori la domanda. QUESTION TIME con Semeraro. LIVE Sabato 28 febbraio alle 14:30Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le... VIDEO GUIDA | GPS 2026-2028, tutti i passaggi spiegati passo dopo passo [VERSIONE INTEGRALE] Tutto quello che riguarda Tutorial GPS 2026 ultimi consigli per... Temi più discussi: Tutorial GPS 2026, ultimi consigli per inoltrare senza errori l'istanza. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Sabato 14 marzo alle 14:30; Tutorial compilazione Gps 2026, come non fare errori nella domanda; Ultimi giorni per le GPS scuola 2026/28: come compilare la domanda. Guida completa all’aggiornamento Graduatorie Supplenze; Tutorial GPS 2026, tabelle titoli, preferenze e non solo: a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Quattrocchi. LIVE Venerdì 13 marzo alle 14:30. Tutorial GPS 2026, ultimi consigli per inoltrare senza errori l’istanza. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Sabato 14 marzo alle 14:30Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze). orizzontescuola.it Aggiornamento GPS: la guida agli ultimi controlli prima della scadenza del 16 MarzoUltimi giorni per l'aggiornamento gps: guida pratica per evitare errori nelle domande per il biennio 2026-2028. informazionescuola.it Tutorial GPS 2026, tabelle titoli, preferenze e non solo: a cosa fare attenzione. Ci vediamo alle 14:30! LINK AL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook