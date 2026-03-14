Turismo in Campania filiera da 5,5 miliardi di euro | 200mila imprese e oltre 3 milioni di lavoratori

Durante la Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli, Confesercenti Campania ha comunicato che il settore turistico in regione coinvolge circa 200.000 imprese e impiega oltre 3 milioni di lavoratori, generando un fatturato di circa 5,5 miliardi di euro. La conferenza ha fornito dati aggiornati sulla filiera del turismo e sull’impatto economico in Campania.

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