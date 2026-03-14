Il Tottenham sta preparando l’esonero di Igor Tudor, che ha concluso una serie negativa di quattro sconfitte consecutive in tutte le competizioni, inclusa una pesante sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid. La squadra si appresta a disputare l’ultima partita sotto la sua guida a Anfield, mentre la dirigenza valuta le prossime mosse. Tudor è vicino all’addio dopo un avvio difficile sulla panchina del club londinese.

L’avventura di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham è ai titoli di coda. Con un bilancio fallimentare di quattro sconfitte in quattro match, culminato nel tracollo in Champions League contro l’ Atletico Madrid, il tecnico croato ha ormai perso la fiducia della proprietà londinese. Secondo le indiscrezioni raccolte da The Athletic, l’esonero appare inevitabile: solo un’improbabile vittoria nel posticipo di domani sera ad Anfield contro il Liverpool potrebbe congelare una decisione che i vertici degli Spurs hanno già virtualmente ratificato. La dirigenza del club inglese è già attiva sul mercato alla ricerca di un profilo capace di risollevare una stagione fin qui disastrosa. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Tudor al capolinea: il Tottenham prepara l’esonero. Ultima chance ad Anfield

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