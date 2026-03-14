Su Amazon è disponibile il mouse wireless Trust Yvi+ a 5,99€ con uno sconto del 60%. L’offerta lampo permette di acquistare il dispositivo a un prezzo molto vantaggioso rispetto al costo originale. La promozione è limitata nel tempo e riguarda esclusivamente il modello wireless Trust Yvi+.

Un’offerta lampo su Amazon trasforma il Trust Yvi+ in un affare imperdibile, scendendo a 5,99€ grazie a uno sconto del 60%. Questa periferica wireless, caratterizzata da clic silenziosi e una batteria inclusa che garantisce fino a 12 mesi di autonomia, diventa accessibile a quasi tutti. La connessione avviene tramite un micro ricevitore USB che assicura stabilità e compatibilità immediata con Windows e Mac OS. La rivoluzione del prezzo e la praticità portatile. Il mercato delle periferiche sta vivendo un momento particolare dove l’accessibilità economica incontra l’efficienza operativa. Il dispositivo in questione non è semplicemente un accessorio, ma uno strumento di lavoro progettato si sposta frequentemente tra ufficio e casa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trust Yvi+: mouse wireless a 5,99€ con sconto del 60%

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