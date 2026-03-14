Trump | Resa incondizionata dell' Iran? Che lo facciano o no non hanno più armi – Il video

Un video diffuso negli Stati Uniti mostra il commento di un rappresentante che afferma che l'Iran non possiede più armi, indipendentemente dalla sua decisione di arrendersi o meno. L'intervento si concentra sulla presunta superiorità militare degli Stati Uniti, che si definisce senza precedenti. La dichiarazione è stata pubblicata il 14 marzo 2026 e riguarda le recenti dinamiche internazionali sulla questione iraniana.

(Agenzia Vista) Usa, 14 marzo 2026 "Siamo in una posizione di dominio che nessuno ha mai visto prima. E che siano o meno in grado di pronunciare quelle parole o che siano o meno in grado di combattere, la loro marina è scomparsa, la loro aviazione è scomparsa, la maggior parte del loro esercito è scomparso, la loro grande minaccia è scomparsa in ogni modo. Non hanno armi antiaeree. Quindi quasi tutto è sparito e lo vedrete. Ma oggi abbiamo avuto dei successi davvero molto grandi, successi molto potenti", lo ha detto Trump parlando con i giornalisti. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Aspetto le dimissioni di Mattarella»,... 🔗 Leggi su Open.online

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